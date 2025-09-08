Geen zorginstellingen meer bij geitenhouderijen in Bernheze

In de Brabantse gemeente Bernheze kunnen geen nieuwe zorginstellingen meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. De gemeente scherpt de regels aan om te voorkomen dat mensen met een kwetsbare gezondheid een longontsteking oplopen.

Bernheze reageert met het besluit op een rapport van de Gezondheidsraad uit juli. De raad concludeerde dat mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen, vaker last hebben van longontsteking dan anderen. Zo waren er in Noord-Brabant en Noord-Limburg, waar veel veehouderijen zijn, tussen 2014 en 2016 tot 60 procent meer gevallen van longontsteking dan in gebieden met weinig veehouderijen. De boerderijen zijn waarschijnlijk ook de oorzaak van de klachten, zeggen de onderzoekers, die pleiten voor maatregelen om de risico’s te beperken.

De Gezondheidsraad kwam nog niet met suggesties voor maatregelen om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Die staan in een volgend deel van het onderzoek, dat eind dit jaar moet verschijnen. (ANP)