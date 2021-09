Gehandicaptenzorg en thuiszorg willen vaccinatiestatus medewerker weten

Mag een werkgever weten welke medewerkers zijn gevaccineerd tegen het coronavirus? Het OMT vindt dat de vaccinatiegraad van zorgverleners inzichtelijk moet worden voor werkgevers. De werkgevers in de gehandicaptenzorg, thuiszorg en ouderenzorg staan hierachter. De umc’s houden zich afzijdig in deze ‘politiek geworden discussie’.

In sommige gehandicaptenzorginstellingen is slechts 50 procent van de medewerkers gevaccineerd, schat Frank Bluimick in. Dat maakt de risico’s voor de zorg aan de meest kwetsbare mensen met een handicap te groot, vindt de directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Sommige mensen met een handicap zijn erg kwetsbaar en kunnen zich niet altijd laten vaccineren.

OMT-advies

De brancheorganisatie van de gehandicaptenzorg sluit zich hiermee aan bij het OMT en de brancheorganisatie van de ouderenzorg ActiZ, die zich eerder deze week positief uitspraken over een registratieplicht voor medewerkers en inzicht in de vaccinatiegraad voor werkgevers in de zorg.

Gehandicaptenzorg

Een registratieplicht voor iedere zorgmedewerker gaat Bluiminck nu nog te ver. Maar hij vindt wel dat inzicht in de vaccinatiegraad van medewerkers noodzakelijk is voor goede patiëntenzorg. “We willen de bevoegdheid krijgen om te mogen vragen en registreren of iemand gevaccineerd is en we willen kunnen handelen op basis van die informatie. We gaan dat alleen inzetten op plaatsen waar het nodig is. Gelukkig gaat het op veel plekken ook goed en is er goed overleg met medewerkers hierover”, zegt Bluiminck tegen de NOS.

Thuiszorg

De thuiszorg wil registratie van de vaccinatiestatus van medewerkers omdat ze klanten kwijtraken. “Steeds meer cliënten en hun naasten hebben vragen over de vaccinatiestatus van de thuiszorghulpen. Daar mogen we eigenlijk geen antwoord op geven. We merken nu dat sommige organisaties cliënten kwijtraken, mensen durven ons niet meer over de vloer te hebben. Soms komen die mensen dan zonder zorg te zitten”, zei Hans Buijing in hetzelfde bericht.

Buijing schat in dat zo’n 15 procent van de thuiszorgmedewerkers zich niet heeft laten vaccineren. “Dat vinden we toch wel erg zorgelijk. Iemand die zorg krijgt, mag niet zieker worden van de zorgverlener.”

“Mensen hebben soms goede argumenten om niet gevaccineerd te willen worden”, voegt Buijing eraan toe. “We moeten als werkgevers gewoon meer weten dan nu mag van de wet. Als iemand dan “nee” zegt tegen vaccinatie, dan weet je dat je diegene met een mondmasker moet laten werken of elders moet proberen in te zetten.”

Umc’s zijn stil

De universitaire ziekenhuizen houden zich op de vlakte in deze discussie. Een woordvoerder van de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU) laat aan Skipr weten: “We houden ons aan de geldende wet- en regelgeving. Er is een wet die zegt dat registratie van vaccinatie van zorgprofessionals niet hoeft. Wij volgen deze wet. De discussie is nu politiek geworden. Wij volgen deze discussie met belangstelling.” De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) onderschrijft dit standpunt van het NFU.

Individuele ziekenhuisbestuurders steunen de oproep van het OMT wel expliciet. De bestuurders van het Amsterdam UMC en van het Spaarne Gasthuis lieten de NOS al weten dat ze voor openheid van zaken zijn op dit gebied.

Hepetitus B

In de discussie rondom inzicht in de vaccinatiestatus van medewerkers wordt regelmatig de vaccinatie tegen Hepetitus B aangehaald. Dat echt echter al heel lang uitgekristalliseerd, laat de woordvoerder van de NZV weten. “Rondom Hepetitus is er bovendien wetgeving in de Wet BIG,” vertelt hij. “Werkgevers weten welke zorgmedewerkers gevaccineerd zijn tegen Heptitus B. Als medewerkers niet gevaccineerd zijn, kunnen werkgevers een andere werkplek zoeken binnen de organisatie. Dat komt echt bijna nooit voor, omdat de meeste mensen die op risicoafdelingen werken, zoals de chirurgie of bloedafname, zich heel bewust zijn van het risico op besmetting. Ze laten zich bijna altijd vaccineren, ook omdat ze de ziekte niet doorgeven aan bijvoorbeeld een partner.”

Paardenmiddel

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) ziet een registratieplicht niet zitten. Bestuursvoorzitter Bianca Buurman noemt het “een paardenmiddel waarvoor rechtvaardiging ontbreekt”. Volgens haar is de vaccinatiegraad onder zorgpersoneel al erg hoog. “Bovendien kunnen ook gevaccineerde mensen het virus overdragen.”