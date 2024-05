Gelre ziekenhuizen maakt plannen voor ‘locatieprofielen’

Gelre ziekenhuizen heeft goedkeuring ontvangen op de plannen voor locatieprofielen, die voor een ‘snelle toets’ zijn ingediend voor gelden uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Met de invoering van locatieprofielen maakt Gelre keuzes in welke zorg op welke locatie wordt aangeboden. Het is nog onbekend welke keuzes dan gemaakt zijn.

De twee grootste regionale verzekeraars, Zilveren Kruis en Coöperatie VGZ, hebben de plannen beoordeeld en spreken hun steun hiervoor uit.

Personeel efficiënt inzetten

Het idee achter de locatieprofielen is dat de zorg goed en betaalbaar blijft voor de inwoners in de regio Apeldoorn en Zutphen. Ook de acute zorg moet voor de inwoners toegankelijk blijven, omdat het schaarse personeel efficiënter wordt ingezet en zwaardere zorg moet worden voorkomen. Een voorbeeld van de samenwerking is de invoering van het spoedplein in Zutphen en Apeldoorn. Op het spoedplein werken zorgprofessionals van HOOG en Gelre ziekenhuizen samen om patiënten de spoedzorg te verlenen. Ook ambulancedienst Witte Kruis is betrokken.

Transformatieplan

Gelre en regionale zorgorganisaties gaan nu een transformatieplan opstellen. Als dat plan wordt goedgekeurd door de verzekeraars en de afgesproken resultaten worden behaald, komen de gelden beschikbaar.