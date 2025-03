Gelre ziekenhuizen zet Patient Journey App in bij heupoperaties

Gelre ziekenhuizen start vandaag met de Patient Journey App voor patiënten die een nieuwe heup krijgen. In deze gratis app ontvangen zij op telefoon of tablet alle belangrijke informatie over de behandeling, overzichtelijk weergegeven in een persoonlijke tijdlijn.

Patiënten ontvangen in de app de juiste informatie over de behandeling op het juiste moment, wat hen moet ondersteunen in een goede voorbereiding en herstel. Binnenkort zet Gelre de Patient Journey App ook in voor liesbreuk operaties en knie- en heupoperaties.

Meldingen

De app stuurt meldingen over belangrijke handelingen en wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is over de behandeling. In de app wordt ook de voortgang bijgehouden wat betreft pijn, functie, activiteit, tevredenheid en gewicht, en wordt de hartslag en kwaliteit van leven gemonitord.

Ook ontvangen patiënten in de app informatie en vragenlijsten over een goede voorbereiding op de operatie, de operatie zelf en nazorg en bijbehorende leefregels. Alle informatie is vervolgens overzichtelijk in te zien in een tijdlijn.