Gemeenteraad eist terugkeer SEH van B&W Zutphen

Dinsdag heeft de gemeenteraad van Zutphen unaniem een motie aangenomen van PvdA en D66 waarin ze dit eist, al dan niet samen met andere gemeenten in Nederland of de regio. Wethouder Jasper Bloem heeft toegezegd vrijdag al te gaan praten met de raad van bestuur van Gelre Ziekenhuizen.

SEH 24/7 beschikbaar

In de motie vraagt de gemeenteraad aan B&W met Gelre “te onderzoeken op welke manier spoedeisende medisch-specialistische (laagcomplexe) zorg 24/7 beschikbaar kan zijn in Zutphen (inclusief bevallingen en spoedopnames zwangeren). Ook wil de raad dat B&W bij het kabinet “aandringt op betere en passende financiering van acute zorg (lees: invoering van beschikbaarheidsbijdrage)”.

Sinds januari is de SEH in Zutphen ’s nachts dicht en vervangen door een spoedplein. Eerder sloot de verloskunde. De gemeenteraad is bezorgd over de effecten. Zo zouden veel zwangere vrouwen uit voorzorg naar omliggende ziekenhuizen gaan, zodat verloskundigen in onder meer Deventer Ziekenhuis soms topdrukte hebben.

Aanrijtijden ambulances langer

Ook horen raadsleden dat de aanrijtijden van de ambulances langer zijn geworden sinds de afschaling van de SEH in Zutphen en het sluiten van de afdeling verloskunde een jaar geleden. De raad vraagt daarom extra ambulancecapaciteit.

“De gemaakte keuzes door Gelre Ziekenhuizen mogen niet leiden tot verschraling van het acute zorgaanbod in Zutphen”, aldus de motie. “Sluiting van de afdeling verloskunde is geen duurzame financiële en sociaal wenselijke zorgoplossing. Het probleem verplaatst zich naar extra ambulancecapaciteit.”

Voor zwangeren hard gelag

“Zutphen acht een ziekenhuis nodig met daarin tenminste een 24/7 SEH, inclusief de mogelijkheid voor spoedopnames van zwangeren en bevallingen. Gelre Ziekenhuizen zag zich genoodzaakt omwille van financieel herstel (te) stevige keuzes te maken, die impactvol waren en nog steeds zijn. Met name voor zwangeren is het een hard gelag.”