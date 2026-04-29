Thema: Kwaliteit
Geneesmiddelenbureau zet adviesgroep op voor vaccinatievertrouwen

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een adviesgroep voor vaccinatievertrouwen opgericht. Deze experts gaan het bureau adviseren over hoe om te gaan met mensen die twijfelen zich te laten vaccineren. Ze gaan ook helpen met het verbeteren van de wetenschappelijke voorlichting op dit gebied. Het panel bestaat uit meer dan twintig experts, zoals academici, zorgprofessionals en afgevaardigden van medische verenigingen en patiëntenorganisaties.

Doordat mensen geen inentingen nemen, kan de vaccinatiegraad dalen wat de groepsbescherming kan aantasten. “Vaccinatietwijfel vormt een groeiende wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid”, aldus EMA-directeur Emer Cooke. “Wanneer het publieke vertrouwen afneemt, kunnen infectieziekten opnieuw de kop opsteken en levens in gevaar brengen.” Volgens hem speelt EMA een cruciale rol bij het delen van feitelijke en transparante gegevens als het gaat om inentingen.

De adviesgroep komt woensdag voor het eerst bijeen en daarna elk kwartaal. (ANP)

