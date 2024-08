‘Genetische kwetsbaarheid’ voor ernstige Covid door mutaties in TLR7-gen

Of iemand ernstig ziek wordt van COVID-19 hangt onder andere af van genetische factoren. Mutaties in het TLR7 gen vergroten daarbij de kans op ernstige Covid bij mannen en vrouwen.

Dat blijkt uit Duits onderzoek, uitgevoerd met het Radboudumc en Spaanse en Italiaanse onderzoekers. Daarnaast werden door de onderzoekers nog drie andere genen van het aangeboren immuunsysteem gevonden die bijdragen aan ernstige Covid.

Mensen beter beschermen

Hoewel het aantal ernstige gevallen na een infectie met het SARS-CoV-2 virus is afgenomen, wordt nog onderzocht waarom tijdens de coronapandemie de infectie bij sommige mensen ernstig was en bij anderen niet.

“Als we beter begrijpen hoe zo’n ernstige ziekte zich ontwikkelt, kunnen we mensen met een verhoogd risico identificeren en hen beter beschermen of gerichte therapieën ontwikkelen. We gaan ervan uit dat de bevindingen op zijn minst gedeeltelijk te gebruiken zijn bij toekomstige pandemieën,” zegt Kerstin Ludwig van het Institute of Human Genetics aan de University Hospital Bonn (UKB).

Mutaties in het TLR7-gen zijn op dit moment het meest duidelijke voorbeeld van ‘genetische kwetsbaarheid’ voor Covid.