Gerda van der Meer nieuwe bestuurder GGZ Friesland

Van der Meer vult de positie in van Ton Dhondt, die afgelopen mei vertrok bij GGZ Friesland. Op dit moment is zij werkzaam als directeur bij Cordaan

Bestuursmodel

De raad van toezicht heeft ervoor gekozen om per februari het oorspronkelijke bestuursmodel van GGZ Friesland en Synaeda opnieuw in te zetten. Dit betekent dat de raad van bestuur naast gelijkwaardige verantwoordelijk- en bevoegdheden in een collegiaal bestuur, een voorzitter en een lid kent. Per februari wordt Arron Bell benoemd tot voorzitter, Gerda van der Meer als lid.

Samen staan zij aan de lat om de uitdagingen en kansen in (geestelijke) gezondheidszorg op provinciaal niveau en daarbuiten, aan te gaan. Gerda van der Meer: “Goede zorg begint bij samenwerking, verbinding en oog voor cliënt en medewerkers.”