‘Gesprek over openhouden jeugdzorginstelling levert niets op’

De medewerkers van De Hoenderloo Groep en de FNV zijn zeer teleurgesteld over het gesprek met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over het openhouden van twee vestigingen van de jeugdzorginstelling. De medewerkers hebben vrijdag voor 24 uur het werk neergelegd uit protest tegen de voorgenomen sluiting. De staking gaat nog de rest van de dag door en de medewerkers van de Hoenderloo Groep beraden zich met de FNV op vervolgstappen, meldt bestuurder Maaike van der Aar van FNV Zorg en Welzijn.

“Wij verschillen fundamenteel van mening. De minister vindt dat sluiting onvermijdelijk is. Wij vinden het tegenovergestelde”, zegt Van der Aar. “Ook enige vorm van voortzetting is volgens De Jonge niet mogelijk en hij komt niet terug op zijn besluit. Hij pakt dus zijn verantwoordelijkheid niet en dat nemen we hem zeer kwalijk.”

De medewerkers van De Hoenderloo Groep zijn fel gekant tegen de sluiting. “Wij worden nu in een positie geduwd om mee te werken aan de sluiting van Hoenderloo en het herplaatsen van kinderen en medewerkers”, zegt medewerker Nynke Lubberdink. De jeugdzorgwerkers betwisten ook dat er voor alle kinderen ergens anders een goede plek is.

Sluiting augustus

De Hoenderloo Groep biedt specialistische zorg voor kinderen met complexe problemen. In de vestigingen zitten in totaal ongeveer 160 kinderen. Het is de bedoeling dat de vestigingen in augustus dichtgaan, aan het begin van het nieuwe schooljaar. (ANP)