Kamer wil dat jeugdhulpaanbieders vooraf worden gescreend

Synhaeve wijst in haar voorstel, dat is ondertekend door CU, PRO en JA21, erop dat kinderopvangorganisaties pas mogen beginnen nadat ze zijn getoetst. Zij stelt dat “kwetsbare kinderen en jongeren in de jeugdzorg minstens dezelfde mate van bescherming verdienen als kinderen in de kinderopvang”.
Signalen
In Vlaardingen en Stadskanaal kwamen zaken aan het licht van ernstige kindermishandeling. Het ging daar onder meer mis doordat signalen niet werden opgevolgd. De Kamer vroeg zich tijdens een debat vorige maand af hoe het kan dat er zoveel misgaat bij het herkennen van signalen van kindermishandeling. (ANP)