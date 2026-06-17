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Kamer wil dat jeugdhulpaanbieders vooraf worden gescreend

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De Tweede Kamer wil dat jeugdhulpaanbieders en hun medewerkers altijd vooraf worden gescreend. Een oproep van Marijke Synhaeve (D66) aan het kabinet om uit te werken hoe dit mogelijk gemaakt kan worden, heeft steun van alle fracties.

Synhaeve wijst in haar voorstel, dat is ondertekend door CU, PRO en JA21, erop dat kinderopvangorganisaties pas mogen beginnen nadat ze zijn getoetst. Zij stelt dat “kwetsbare kinderen en jongeren in de jeugdzorg minstens dezelfde mate van bescherming verdienen als kinderen in de kinderopvang”.

Signalen

In Vlaardingen en Stadskanaal kwamen zaken aan het licht van ernstige kindermishandeling. Het ging daar onder meer mis doordat signalen niet werden opgevolgd. De Kamer vroeg zich tijdens een debat vorige maand af hoe het kan dat er zoveel misgaat bij het herkennen van signalen van kindermishandeling. (ANP)

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