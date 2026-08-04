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Asielkinderen zitten straks maanden zonder jeugdzorg

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Op 1 oktober stoppen jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD GHOR met het verlenen van zorg aan asielzoekerskinderen tot en met zeventien jaar. Pas volgend jaar juni neemt de commerciële zorgketen Arts en Zorg de jeugdgezondheidszorg over.

In NRC slaat beroepsvereniging AJN alarm namens 1.500 jeugdartsen.

Voorzitter Petra de Jong noemt onzekerheid over de preventieve basiszorg voor zo’n kwetsbare groep kinderen „onverteerbaar”. In totaal gaat het om bijna twintigduizend asielzoekerskinderen. Het COA overlegt nu met Arts en Zorg of deze sneller aan de slag kan gaan.

Aanbesteding

Het COA moet de gezondheidszorg voor asielkinderen volgens Europese regels aanbesteden. In april dit jaar won een onderdeel van Arts en Zorg, Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA), de aanbesteding, doordat zij de zorg goedkoper zeiden te kunnen aanbieden. De commerciële partij levert sinds 2018 huisartsenzorg voor asielzoekers maar raakte eerder in opspraak omdat deze zorg tekortschoot. GZA gaat de preventieve jeugdgezondheidszorg aanbieden samen met Jong JGZ, een non-profitorganisatie die aan asielkinderen in Zuid-Holland Zuid zorg geeft.

Zorgpersoneel

De Jong vraagt zich af of er wel genoeg jeugdartsen en –verpleegkundigen beschikbaar zijn bij de commerciële aanbieder. “Er zijn al grote tekorten aan jeugdartsen en het is ook maar de vraag of die willen overstappen. Sommigen willen bij hun vertrouwde werkgever blijven, weet ik, anderen hebben al een andere baan.”

GGD

Eerder bleek GZA niet in staat om bij een toenemend aantal asielzoekers iedereen huisartsenzorg te leveren, zo memoreert Trouw. Mede daarom stapte de GGD vorig jaar naar de rechter toen het ook de medische arrestantenzorg verloor aan Arts en Zorg. Ook toen had de GGD twijfels of Arts en Zorg Groep genoeg ervaring en expertise in huis had. De GGD had echter geen succes bij de rechter.

Het COA vroeg de GGD enige tijd geleden om de periode tussen oktober en juni 2027 te overbruggen, maar die weigert. Te veel van de zorgprofessionals zouden zich oriënteren op ander werk of ze worden al geworven door Arts en Zorg Groep. Ook krijgt de GGD vacatures niet meer vervuld.

Kamervragen

In mei zijn Kamervragen gesteld over het onderwerp aan minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie, CDA) en de ministers Mirjam Sterk (CDA) en Sophie Hermans (VVD), beiden verantwoordelijk voor Zorg. Die vragen zijn nog niet beantwoord.

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