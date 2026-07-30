Passende zorg gevonden voor cliënten van failliete jeugdzorgaanbieder Mare

De gemeente Boxtel heeft passende zorg gevonden voor de zes Boxtelse jongeren die in zorg waren bij Mare Bijzondere Zorg, dat schrijft wethouder Désiré van Laarhoven.

Mare Bijzondere Zorg ging in februari failliet nadat ze 2,9 miljoen euro moesten terugbetalen aan de gemeente ’s-Hertogenbosch, voor zorg die Mare wel had gedeclareerd maar niet had geleverd.

Beschikking liep af

De jeugdzorgorganisatie leverde zorg aan honderdzeventig jongeren en gezinnen in de regio ’s-Hertogenbosch. Zes daarvan komen uit Boxtel. Drie jongeren hadden een beschikking die afliep en niet gecontinueerd hoefde te worden. De andere jongeren vonden passende zorg bij Via Neo of andere zorgaanbieders, schrijft wethouder Van Laarhoven.

In april meldde Brabants Dagblad al dat Mare Bijzondere Zorg werd overgenomen door Via Neo, een zorginstelling in Uden.