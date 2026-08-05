Gemeenten kiezen bij Wmo en jeugdhulp steeds vaker voor lange contracten

Ruim zestig procent van de zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulpcontracten heeft een looptijd van zes jaar of langer. Dat meldt Binnenlands Bestuur op basis van de monitor gemeentelijke zorginkoop 2026.

In vergelijking met de reguliere publieke inkoop, sluiten gemeenten relatief lange contracten af voor Wmo-zorg en jeugdhulp. Dat blijkt uit de monitor gemeentelijke zorginkoop 2026 van het Public Procurement Research Centre (PPRC).

Contractduur

Gemeenten werken in 21 procent van de gevallen met contracten van maximaal vier jaar. De meeste contracten (47 procent) hebben een looptijd van zes tot tien jaar. Verder loopt 8 procent van de contracten tien tot twintig jaar en wordt in 6 procent van de gevallen gewerkt met een contract voor onbepaalde tijd.

Uit de monitor blijkt dat de mediane contractduur, die minder gevoelig is voor uitschieters dan het gemiddelde, is gestegen van 84 maanden in 2022 naar 96 maanden in 2026.

Beschermd wonen

PPRC signaleert dat overeenkomsten voor beschermd wonen en het gedwongen kader een kortere looptijd hebben. Zo wordt jeugdbescherming en jeugdreclassering in 41 procent van de gevallen voor één tot twee jaar gecontracteerd.

Dat heeft volgens het onderzoekscentrum te maken met subsidies die veel gemeenten jaarlijks vaststellen voor gecertificeerde instellingen. Ook contracten voor maatschappelijke opvang en gesloten jeugdzorg kennen een kortere looptijd.

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