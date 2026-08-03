Inspectie beëindigt verscherpt toezicht op Zorggroep ’t Noaberhuus

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Zorggroep ‘t Noaberhuus in Emmen beëindigd. De IGJ stelt dat ’t Noaberhuus het afgelopen half jaar verbeteringen in de zorg heeft doorgevoerd waarmee de grootste risico’s zijn weggenomen.

’t Noaberhuus stond sinds november 2025 onder verscherpt toezicht, omdat er tekortkomingen waren in de kwaliteit van de jeugdhulp.

Tekortkomingen ’t Noaberhuus

Zo waren de wensen en behoeften van de jeugdigen onvoldoende in beeld bij ’t Noaberhuus. Bovendien was er sprake van een repressief en onveilig pedagogisch klimaat. Door ’t Noaberhuus werden generieke vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet.

Verder was het werken met doelen voor de jeugdigen, de dossiervoering en de medicatieveiligheid waren onvoldoende. Ook waren er onvoldoende deskundige hulpverleners beschikbaar. Daarnaast had de bestuurder geen goed beeld van wat wel en niet goed ging in de organisatie. Deze tekortkomingen brachten risico’s met zich mee voor de kwaliteit en de veiligheid van de jeugdhulp.

Verbeteringen

’t Noaberhuus heeft tijdens het verscherpt toezicht verbeteringen doorgevoerd. Daarmee zijn de grootste risico’s opgeheven. De inspectie ziet betrokken hulpverleners die een goed beeld hebben van de jeugdigen. Ook voelen de jeugdigen zelf zich meer gehoord en betrokken. Daarnaast zijn de risicotaxatie en dossiervoering verbeterd. Ook de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen is sterk afgenomen. Verder is het pedagogisch leefklimaat verbeterd. Zo is er minder repressie en meer keuzevrijheid voor de jeugdigen.

Resterende verbeterpunten

De inspectie heeft geconstateerd dat ’t Noaberhuus nog niet alle noodzakelijke verbeteringen voldoende heeft doorgevoerd. Zo is de medicatieveiligheid nog onvoldoende en is er nog geen gezamenlijke werkwijze of methodiek om de-escalerend te werken. ’t Noaberhuus heeft tevens tekortkomingen op het melden van incidenten en er is nog geen raad van toezicht.

’t Noaberhuus heeft de inspectie laten weten dat enkele verbeterpunten nog in uitvoering zijn. In het najaar van 2026 staat een training de-escalerend werken gepland. Het medicatiebeleid wordt verder aangescherpt en ’t Noaberhuus onderzoekt welke methodische werkwijze het beste aansluit bij de doelgroep van ’t Noaberhuus. De IGJ heeft er voldoende vertrouwen in dat ’t Noaberhuus zonder verdere handhaving de behaalde resultaten vasthoudt en de nog openstaande tekortkomingen en risico’s op korte termijn wegneemt.