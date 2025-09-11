Gevaarlijke schimmel verspreidt zich in Europese ziekenhuizen

In Europese ziekenhuizen gaat een gevaarlijke schimmel rond, de Candidozyma auris. Het aantal gevallen neemt snel toe, en in sommige landen kunnen de autoriteiten de verspreiding niet goed meer bijhouden, waarschuwt de Europese gezondheidsdienst ECDC donderdag.

Candidozyma auris, vroeger Candida auris genoemd, is een zeldzame schimmel die ernstige ontstekingen kan veroorzaken bij zieke mensen, en die lastig te behandelen is. De schimmel kan ook op medische apparatuur overleven.

Infecties in Nederland

Tussen 2013 en 2023 zijn er meer dan 4000 infecties vastgesteld in de landen die bij het ECDC zijn aangesloten. Daarvan waren er 1346, dus ongeveer een derde, in het laatste jaar. In 2013 was er geen enkele besmetting geregistreerd, in 2014 kwam één infectie aan het licht, in Frankrijk.

Spanje voert met 1807 bevestigde gevallen de lijst aan, gevolgd door Griekenland (852), Italië (712) en Roemenië (404). De vier landen hebben zo veel infecties dat de gezondheidsdiensten geen onderscheid meer kunnen maken tussen verschillende uitbraken.

In Nederland waren tussen 2013 en 2023 dertien infecties gemeld, waarvan zes in 2023.

Het werkelijke aantal gevallen is mogelijk nog hoger, waarschuwt het ECDC, omdat niet stelselmatig wordt getest en omdat artsen niet verplicht zijn infecties te melden. Ook in Nederland is registratie van besmettingen niet verplicht.

Vroeg opsporen

Het hoofd van de ECDC-afdeling tegen infecties in de gezondheidszorg, Diamantis Plachouras, zegt in een verklaring: “Candidozyma auris is in een paar jaar tijd gegroeid van geïsoleerde gevallen naar wijdverbreid. Dit laat zien hoe snel het zich kan nestelen in ziekenhuizen. Maar dit is niet onvermijdelijk. Vroeg opsporen en snelle, gecoördineerde controlemaatregelen kunnen verdere verspreiding nog altijd voorkomen.” (ANP)