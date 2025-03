Gezondheidseconomen maken beleidskeuzes helder in de strijd tegen obesitas

Gezondheidseconomen willen nu concrete acties om meer obesitas te voorkomen. Op basis van gezondheids-economische inzichten over de maatschappelijke kosten en baten van gezondheid willen ze aantonen welke beleidsmaatregelen effectief zijn.

Om dat te bereiken gaan onder meer hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot, hoogleraar duurzame zorg & innovatie Cornelis Boersma en hoogleraar Global Health Economics Maarten Postma discussies bundelen zodat duidelijk wordt welke aanvullende kennis er nog nodig is. Ze gaan ook het gesprek aan met politici en beleidsmakers om inzichten van de gezondheids-economische wetenschap over ernstig overgewicht te delen en gezondheids-economische perspectieven omzetten in heldere beleidsopties.

Effectieve interventies

Volgens de gezondheidseconomen heeft Nederland een gezondere leef- woon- werk- en schoolomgeving nodig en tegelijkertijd een passende behandeling van obesitas. Alleen beleid gericht om overgewicht te voorkomen is niet voldoende, stellen de economen. “Het is de vraag hoe we als maatschappij effectieve interventies op individueel en populatieniveau inzetten om mensen duurzaam naar een gezond(er) gewicht te helpen.”

Jongeren vaker overgewicht

Op dit moment heeft meer dan de helft van de volwassenen in Nederland overgewicht. Zo’n 16 procent van hen lijdt aan ernstig overgewicht, of obesitas. Zonder maatregelen verwacht het RIVM dat in 2050 64 procent van de Nederlanders overgewicht heeft. Dat onderzoek toont ook aan dat vooral jongeren en jongvolwassenen steeds vaker overgewicht ontwikkelen.