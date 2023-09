Gezondheidsplan voor Almere door snelle IZA-toets

Het gezondheidsplan moet zorgen voor meer sociale netwerken en zorgzame buurten in Almere. In de komende jaren gaan de samenwerkende organisaties vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid werken aan het vergroten van de veerkracht, gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners. Ook wordt gewerkt aan een passend aanbod bij een hulpvraag en moet de druk op de zorg in Almere verminderd worden.

Niet altijd medische vragen

Rosalie Klinkhamer, manager allianties van het Flevoziekenhuis: “We vinden dat het meer over het welzijn van mensen moet gaan in plaats van alleen over hun zorgvraag. Veel vragen die nu in de gezondheidszorg terechtkomen zijn niet altijd medische vragen. Ze ontstaan bijvoorbeeld uit ongerustheid, stress of onveiligheid.”

Ambitie

Het plan is gemaakt door tien Almeerse zorg-, welzijns- en patiënten/burgerorganisaties, de gemeente Almere en Elaa en ingediend bij Zilveren Kruis en VGZ. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein, digitale zorg, zoals telemonitoring, leefstijlbevordering, zorgcoördinatie en digitale gegevensuitwisseling. De ambitie is om eind van het jaar het echte transformatieplan bij de zorgverzekeraars in te dienen.

Passende zorg

De IZA-transformatiegelden zijn landelijk beschikbaar gesteld voor ‘impactvolle’ hervormingen die leiden tot passende en toekomstbestendige zorg. Sommige plannen die door de snelle toets zijn gegaan, zijn te zien op de site: de juistezorgopdejuisteplek.nl