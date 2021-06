Gezondheidsraad: screening longkanker Erasmus MC mag

Erasmus MC in Rotterdam mag bij wijze van proef zware rokers gaan screenen op longkanker, oordeelt een commissie van de Gezondheidsraad die de aanvraag heeft beoordeeld. Voor de studie wil het academische ziekenhuis 7500 Nederlandse rokers uitnodigen, die jaarlijks of tweejaarlijks een CT-scan van hun longen laten maken. Het doel is om longkanker al in een vroeg stadium op te sporen, zodat de ziekte beter kan worden behandeld.

Ook in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje worden deelnemers gezocht, 24.000 in totaal. Voor het onderzoek is toestemming nodig van het ministerie van VWS. Staatssecretaris Paul Blokhuis moet er nog een formeel besluit over nemen. Hij had de Commissie Bevolkingsonderzoek eerst om advies gevraagd en die is akkoord met de aanvraag. Wel moet de opzet van het onderzoek nog op enkele punten worden aangepast.

Straling

De raad vindt het belangrijk dat de deelnemers niet aan meer straling worden blootgesteld dan noodzakelijk. Ook moeten de onderzoekers vermijden dat andere problemen dan longkanker aan het licht komen. Ze moeten zich houden aan de hoofdvraag, die neerkomt op de vraag of tweejaarlijks screenen net zo goed is als een jaarlijkse controle.

Het onderzoek richt zich op zware rokers en ex-rokers van 60 tot en met 79 jaar. Zij lopen een sterk verhoogd risico op longkanker. Volgens de adviescommissie kan het onderzoek de kennis over bevolkingsonderzoek naar longkanker vergroten. Dat vindt de raad genoeg reden om toestemming te geven, ook al heeft het kabinet vooralsnog geen plannen om zo’n bevolkingsonderzoek landelijk in te voeren. (ANP)