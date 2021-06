Gezondheidsraad: vaccineer alle pasgeborenen tegen rotavirus

Vaccineer alle pasgeboren kinderen tegen het rotavirus, adviseert de Gezondheidsraad. Per jaar worden gemiddeld 3600 kinderen onder de vijf met een rotavirusinfectie opgenomen in het ziekenhuis.

Het rotavirus veroorzaakt diarree en overgeven en kan in ernstige gevallen leiden tot uitdroging en uitvallende organen. Met name jonge kinderen zijn gevoelig voor de darminfectie.

In 2017 adviseerde de Gezondheidsraad al om in ieder geval kinderen uit risicogroepen, zoals vroeggeborenen, kinderen met een laag geboortegewicht of een aangeboren afwijking in te enten. Ook stond de raad toen al positief tegenover het opnemen van de vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma. De vaccinprijs zou dan wel moeten dalen.

Nieuw onderzoek

De overheid besloot het vaccin vanaf juni 2020 te geven aan kinderen uit risicogroepen, maar vanwege de coronapandemie werd dit uitgesteld. Inmiddels is er nieuw onderzoek beschikbaar over de werkzaamheid van het vaccin bij risicogroepen. Daarop vroeg het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een nieuw advies.

In 2020 was het aantal meldingen van rotavirusinfecties en het aantal ziekenhuisopnames relatief laag, maar dat lag volgens de raad waarschijnlijk aan het lage risico op besmetting vanwege de coronamaatregelen. De raad verwacht dat het aantal infecties weer zal oplopen na het opheffen van de maatregelen. (ANP)