GGD: bezuinigingen bedreigen gezondheid en veiligheid inwoners

De gezondheid en veiligheid van iedereen wordt daarmee in gevaar gebracht. Dat stelt GGD GHOR Nederland in reactie op het regeerprogramma.

Pandemie

“Met een structurele bezuiniging van 300 miljoen euro op pandemische paraatheid zal Nederland niet voorbereid zijn op zeer ernstige, reële gezondheidsdreigingen die op ons afkomen”, zegt voorzitter André Rouvoet. “Dit is niet alleen onverantwoord, maar ook onuitlegbaar direct na een pandemie waaruit duidelijk bleek dat Nederland niet voldoende was voorbereid.” Rouvoet vergelijkt de bezuiniging met “het slopen van de dijken terwijl de storm op komst is”.

Dreigingen nieuwe infectieziekten

De GGD verwacht dat personeel dat sinds corona is aangenomen weer moet worden weggestuurd. Veel kennis en kunde gaat dan verloren en er kan niet adequaat gereageerd worden op nieuwe infectieziektedreigingen, waarschuwt de organisatie.

Zo gaat het door de bezuiniging niet lukken om een zogenoemd informatievoorzieningssysteem (IV) op te richten, dat volgens de GGD essentieel is tijdens een crisis en ontbrak tijdens de coronapandemie. Daardoor is er straks regionaal en landelijk geen goede informatie beschikbaar over infectieziekten, aldus de GGD.

Want dat er een nieuwe pandemie uitbreekt, is geen kwestie van óf, maar wannéér, zo benadrukt de GGD zondag. “We lezen nu in de kranten al over allerlei dreigingen zoals de vogelgriep, mpox, dengue en mazelenuitbraken, en we zullen in de nabije toekomst meer virusuitbraken mee gaan maken, met alle grootschalige gezondheidsrisico’s van dien.”(ANP)