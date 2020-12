GGD’en puzzelen op vaccinatielocaties

GGD Hollands Midden zegt dat nog niet definitief vaststaat op welke locatie gevaccineerd gaat worden. Wel meldt een woordvoerster al in een vergevorderd stadium te zitten om te kunnen starten. “We hebben natuurlijk al heel veel vaccinaties gezet in het verleden, dus wij hebben er al ervaring mee. Het is niet zo dat we dit nu allemaal voor het eerst moeten bedenken, heel veel draaiboeken liggen er al. Officieel moeten wij wachten op de formele opdrachtbrief van VWS, die komt vandaag of morgen. Vanaf dan hebben we ook officieel opdracht van wat we moeten gaan doen.”

Eén locatie

Ook GGD Haaglanden kan nog niet zeggen waar in de regio begonnen gaat worden met het inenten van zorgmedewerkers. Wel is duidelijk dat het vaccineren op één locatie zal gebeuren. “We zijn nu twee locaties aan het onderzoeken, ik verwacht dat we daar deze week uitsluitsel over kunnen geven”, zegt een woordvoerster. Volgens haar worden de vaccinaties gegeven door tientallen zorgmedewerkers in de regio. Ook worden mogelijk medewerkers van het Rode Kruis ingezet.

Parkeerterrein

GGD Drenthe gaat een grote testlocatie op het parkeerterrein van het TT circuit in Assen inrichten. De bouw van de testlocatie start volgens een woordvoerder nog voor de kerst en het testen moet begin januari van start gaan. Medio januari kan worden begonnen met vaccineren. “Maar in principe staan wij klaar als het vaccin wordt aangeleverd.”

WTC

In Friesland kiest de GGD Fryslân voor een bestaande locatie: het WTC Expo Leeuwarden. In een deel van dat evenementencentrum worden al coronatests afgenomen. Medio januari moet in een ander deel van het gebouw ook gevaccineerd gaan worden. Een combinatie van GGD- en zorgmedewerkers en huisartsen gaan de vaccinaties geven. Hoeveel mensen er tijdens de eerste rondes inentingen een prik moeten krijgen, wordt nog bekeken.

Kazerneterrein

De GGD van Noord-Limburg is gestart met de voorbereidingen om het kazerneterrein in Blerick, gemeente Venlo, naast het station in te richten. De barakken van het legerterrein moeten 4 januari klaar zijn om bij de eerste levering van het vaccin direct te kunnen starten. “De unieke ligging maakt het mogelijk om per dag circa 3000 mensen te vaccineren zonder overlast voor de omgeving van het terrein”, zegt kwartiermaker Twan Jacobs. In totaal gaat het in die regio in de eerste vaccinatieronde om ongeveer 13.500 zorgverleners.

Woordvoerders van GGD Amsterdam en GGD Groningen konden nog niks zeggen over de logistiek van de vaccinatiecampagne. (ANP)