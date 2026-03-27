GGZ-instelling Phitaal maakt doorstart

Mentaal Beter
Mentaal Beter meldde zich eerder bij de curator om te kijken of een doorstart mogelijk was. Volgens Mentaal Beter ondersteunen de betrokken zorgverzekeraars de stap.
De doorstart wordt gerealiseerd op de locaties Breda (Oosterhout), Eindhoven, Nijmegen, Roermond, Heerlen (Parkstad), Sittard-Geleen en Maastricht. Zowel in Eindhoven als in Roermond worden de twee huidige locaties binnen de nieuwe organisatie samengevoegd tot één locatie per stad. Ongeveer 200 van de 260 medewerkers gaan mee naar de nieuwe organisatie. Het gaat om in totaal zo’n 3500 cliënten. (ANP)