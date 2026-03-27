GGZ-instelling Phitaal maakt doorstart

De onlangs failliet verklaarde ggz-instelling Phitaal GGZ maakt een doorstart en gaat verder als Mentaal Beter Vitaalpunt, dat zich richt op gespecialiseerde zorg voor psychosomatische klachten. Mentaal Beter, dat valt onder de Mental Care Group, heeft de doorstart gerealiseerd. Dat heeft de Mental Care Group laten weten.

Mentaal Beter

Mentaal Beter meldde zich eerder bij de curator om te kijken of een doorstart mogelijk was. Volgens Mentaal Beter ondersteunen de betrokken zorgverzekeraars de stap.

De doorstart wordt gerealiseerd op de locaties Breda (Oosterhout), Eindhoven, Nijmegen, Roermond, Heerlen (Parkstad), Sittard-Geleen en Maastricht. Zowel in Eindhoven als in Roermond worden de twee huidige locaties binnen de nieuwe organisatie samengevoegd tot één locatie per stad. Ongeveer 200 van de 260 medewerkers gaan mee naar de nieuwe organisatie. Het gaat om in totaal zo’n 3500 cliënten. (ANP)