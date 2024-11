GGZ Oost Brabant stelt nieuwe bestuurder aan

Samen met Joris Hendrickx zal hij mee sturing gaan geven aan GGZ Oost Brabant.

RIBW

Jan-Willem Bedeaux is op dit moment bestuurder bij RIBW Overijssel, een Regionale Instelling voor Begeleid Wonen. Na zes jaar maakt hij de overstap naar GGZ Oost Brabant. Bedeaux: “Bij GGZ Oost Brabant kan ik me blijven inzetten voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Ik zie er echt naar uit om vanuit een behandel- en herstelperspectief bij te dragen aan mentale gezondheid, samen met collega’s, naastbetrokkenen en partners in buurten en wijken.”

Raad van bestuur

Madeleine van Toorenburg, voorzitter van de raad van toezicht van GGZ Oost Brabant, is blij met de komst van de nieuwe bestuurder. “Ik heb het voorrecht gehad eerder met Jan-Willem te mogen werken en heb hem leren kennen als een zeer betrokken en deskundige leidinggevende, die zijn kennis en ervaring als gedragswetenschapper volledig benut in zijn rol als bestuurder in de publieke sector. Hij beseft als geen ander dat zorgexperts ruimte en rugdekking nodig hebben in hun werk met kwetsbare mensen met complexe problemen.”

De raad van toezicht van GGZ Oost Brabant heeft gekozen voor een gelijkwaardige collegiale invulling van de raad van bestuur: duaal leiderschap.