Ggz-organisaties verslavingszorg Brabant gaan samenwerken

Stichting Novadic-Kentron (NK, expert verslavingskunde) en Co-eur (expert op het terrein van eetstoornissen) gaan per 1 januari samen. Na een eerdere samenwerking binnen het Zorg van de Zaak netwerk is dit “een logische stap” voor deze gespecialiseerde ggz-instellingen in Brabant.

Co-eur blijft een bv onder de stichting NK. Beide organisaties hebben hun hoofdvestiging in hetzelfde pand in Vught. Attje Kuiken, bestuurder van NK (900 medewerkers en jaarlijks 10.000 cliënten): “Ik ben blij dat we Co-eur en haar medewerkers binnen NK welkom mogen heten. Onze zorg en dienstverlening liggen dichtbij elkaar. Ook onze visies sluiten naadloos op elkaar aan.”

Persoonlijk plan

De organisaties behandelen verslavingen met onder meer een persoonlijk plan voor elk stadium van elke verslaving. Kuiken: “We hebben – net als Co-eur – de afgelopen jaren mooie stappen gezet als het gaat om onze zorgvisie en -aanbod.”

Rudolf Keijzer, directeur van Co-eur: “Zowel organisatorisch, financieel als zorginhoudelijk staan we als een huis. We zijn trots op onze multidisciplinaire behandelteams en het behandelaanbod. Er is gewerkt aan een op maat gesneden, wetenschappelijk onderbouwd aanbod met ambulante behandeling van voedings- en eetstoornissen, onder meer anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornissen.”

NK behandelt verslavingen aan alcohol, drugs, internet, games, gokken en seks. Met persoonlijke toewijding en een persoonlijk plan voor elk stadium van elke verslaving. NK doet onderzoek en ontwikkelt behandelingen.

Co-eur is specialist in de ambulante behandeling. De visie van Co-eur baseert zich op vergroting van de eigen regie over zowel de behandeling als het leven, arbeidsparticipatie en zich volwaardig lid voelen en tonen in de maatschappij, maar ook op het netwerk van de cliënt. Bij Co-eur werken circa 90 professionals, die jaarlijks zo’n 1.100 cliënten helpen bij hun herstel.