Ggz-sector: aandacht voor mentale gezondheid ontbreekt in onderhandelaarsakkoord

De Nederlandse ggz, de Nederlandse Vereniging van Psychiater en het Nederlands Instituut van Psychologen hebben gezamenlijk gereageerd op het onderhandelaarsakkoord dat gisterenavond werd gepresenteerd. “’Preventie meer centraal, inclusief sport en bewegen, om de gezondheid te verbeteren, gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorgvraag te beheersen.’ Dit is een van de punten in de zorgparagraaf in het akkoord op hoofdlijnen dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben afgesloten. Psychologen, psychiaters en ggz-instellingenvinden het goed te zien dat er aandacht is voor preventie, maar vragen zich af hoe deze plannen financieel worden ondersteund. In de budgettaire bijlage zien we namelijk een tegengestelde beweging.”

Geen aandacht voor mentale gezondheid

Ook vinden de Nederlandse ggz, NVvP en het NIP het teleurstellend dat er verder in het onderhandelaarsakkoord geen aandacht is voor mentale gezondheid. “In de uitwerking van preventie zien we dan ook graag de inzet op mental health in all policies uitdrukkelijk terug komen. Het doel is om een samenleving te creëren waarin alle beleidsmaatregelen bijdragen aan een gezonde geestelijke toestand voor iedereen.”

IZA

Een positief punt is dat de vier partijen willen doorgaan met de hoofdlijnenakkoorden in de zorg, zoals het Integraal Zorgakkoord. “Ze bevriezen echter het macrokader en de volumegroei op het niveau van het einde van het IZA, wat 590 miljoen euro moet opleveren. Dit legt extra druk op de zorgsector omdat de vraag naar zorg zal toenemen, maar de uitgaven niet.”

Wachttijden

Ook MIND, de maatschappelijke organisatie voor mensen die te maken hebben met psychische problemen, reageert verbaasd en teleurgesteld. “In het nieuwe coalitieakkoord wordt niet gesproken over verbeteringen in de ggz terwijl de wachtlijsten steeds verder oplopen. Ook in preventie en mentale gezondheid lijkt niet te worden geïnvesteerd. Dit terwijl jongeren worstelen met prestatiedruk en toenemende psychische klachten. De helft van alle Nederlands krijgt te maken met psychische klachten.” (..) “We leven in een tijd met lange wachttijden en -lijsten in de ggz. We zijn vol ongeloof dat dit nieuwe kabinet de urgentie niet voelt of ziet om dat drastisch te veranderen,” aldus MIND directeur-bestuurder Dienke Bos.

Repressie

In het akkoord ligt de nadruk op veiligheid en straffen, stelt MIND, zoals het verhogen van maximale straffen in jeugdstrafrecht en meer politie-ingrijpen bij onbegrepen of verward gedrag. “Deze harde lijn zal in onze ogen averechts werken. Voor kwetsbare groepen als jongeren en mensen met onbegrepen of verward gedrag, is juist een aanpak nodig die zich richt op preventie en tijdige en passende zorg. Een mildere toon vinden we terug in het ‘recht op vergissen’. We merken dat het vertrouwen van burgers in de overheid broos is. Deze wet kan bijdragen aan het herstellen van dit vertrouwen.”