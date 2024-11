Ggz-sector vindt eigen huisvesting ‘ondermaats’

Meer dan driekwart geeft zichzelf een matige of mindere beoordeling op dit vlak. Hoewel er positieve uitzonderingen worden genoemd, geven de meeste geïnterviewden de ggz-sector als geheel een matig cijfer wat betreft de therapeutische impact van de huisvesting. Een aantal toonaangevende partijen heeft positief gereageerd op een voorpublicatie van dit onderzoek, zo laat de MADE-Life Stichting weten die het onderzoek heeft uitgevoerd.

Patiënten

Directeur Dienke Bos van patiëntenvereniging MIND: “Het is mooi dat MADE-life in dit rapport de therapeutische behandelomgeving onder de loep neemt. Het is opvallend dat sommige van de instellingen hun eigen fysieke omgeving als ondermaats beoordelen. We hebben het veel over hoe goede zorg eruit moet zien, maar dit rapport laat zien dat het ook belangrijk is om te onderzoeken hoe de behandelomgeving hier zo optimaal mogelijk voor kan worden ingericht. Dit initiatief ondersteunen wij dan ook van harte.”

Behandelkamers

Stichting MADE-Life onderzocht hoe ggz-instellingen naar hun behandelkamers en huisvesting kijken. Daarnaast is geprobeerd beter inzicht te krijgen in hoe de ggz denkt over mogelijke aanpassingen of vernieuwingen betreffende het therapeutische effect van huisvesting op de behandeling. Uit initieel onderzoek van de stichting onder patiënten, ervaringsdeskundigen, naasten en behandelaren bleek namelijk dat de meeste ggz-behandelplekken als ondermaats worden ervaren. Dit was aanleiding voor MADE-Life om nader onderzoek te doen en op basis van deze nieuwe bevindingen vervolgstappen te formuleren.

Passende huisvesting

Volgens Jeroen Kreuger, divisiemanager Spoedeisende ggz bij Dimence, doet de organisatie al heel veel op het gebied van passende huisvesting: “De gebouwen van Dimence Groep weerspiegelen onze identiteit en creëren een gastvrije omgeving. De inrichting, gebruikte materialen en de omgeving dragen bij aan duurzaam herstel. Door onze concepten en filosofieën te delen en te evalueren met zowel makers als gebruikers, kunnen we nog meer van elkaar leren en onze ontwerpen verder verbeteren, ondersteund door gebruikerservaringen en wetenschappelijke inzichten.”

ProPersona is nog niet zo ver, laat directeur Vastgoed Diane de Kruijf weten: “Wij zijn ervan overtuigd dat de omgeving van invloed is op de behandeling en het welzijn van cliënten en medewerkers. We werken dan ook toe naar een situatie waarin dat ook binnen de fysieke omgeving van Pro Persona zo is. De opgave is echter groot, waardoor we dit stapsgewijs en in een passende volgorde kunnen realiseren.”

GGNet steunt het initiatief en benadrukt het belang van healing environments’ en ‘evidence-based design’: “Het feit dat zowel patiënten als behandelaren de huidige behandelplekken als ondermaats ervaren, benadrukt de urgentie van verbetering.”