Ggz slaakt noodkreet over nieuwe bekostiging

Ggz-aanbieders trekken aan de bel over de problemen rond het zorgprestatiemodel (zpm). Ggz-aanbieders kunnen al een jaar geen facturen versturen. Bovendien dreigen miljoenenverliezen voor veel instellingen door de weeffouten in de systematiek. Daarvoor waarschuwen 24 van de 28 grote ggz-aanbieders in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe bekostiging, het zorgprestatiemodel (zpm) is op 1 januari 2022 ingevoerd. Het idee was dat er eenvoudige regels en nota’s voor cliënten zouden komen. De nieuwe bekostigingssystematiek zou ook een eerlijke vergoeding moeten bieden met minder administratie. Maar bijna een jaar na invoering is aan geen van de in totaal tien ontwerpcriteria voldaan, schrijven de 24 ggz-aanbieders.

Te lage NZa-tarieven in zpm

Een groot probleem is dat de NZa te lage tarieven heeft opgesteld. Ondanks waarschuwingen van ggz-aanbieders baseert de NZa zich op verouderde data uit 2017. Daardoor kloppen bepaalde parameters niet meer met de werkelijkheid. Zo blijken zorgverleners in werkelijkheid meer indirecte tijd kwijt te zijn in de zorg voor patiënten met een ernstige aandoening. Juist voor de zorg voor deze zogeheten EPA-patiënten zijn de tarieven niet toereikend, terwijl de zpm-bekostiging beoogde om deze zware zorg eerlijk te vergoeden.

Omzetverlies ggz-instellingen

Door de weeffouten dreigen instellingen 5 procent of meer omzet te verliezen. Omdat de marge meestal niet meer bedraagt dan 1 á 2 procent, duiken veel ggz-instellingen in de rode cijfers. “De marges waren al niet ruim en de lagere opbrengsten leiden dan ook tot forse negatieve financiële resultaten voor veel instellingen.”

Een jaar niet factureren

Een ander groot probleem is dat ggz-aanbieders al bijna een jaar niet kunnen factureren. Dat komt doordat de softwarebedrijven onvoldoende tijd hebben gehad om de veranderingen in de zpm-systematiek te verwerken. Ook patiënten hebben dus nog geen factuur ontvangen voor hun eigen bijdrage. Als de problemen zijn opgelost, zullen zorgverzekeraars een stuwmeer aan declaraties moeten verwerken. Met mogelijk talrijke correcties en aanvullingen achteraf.

Miljoenenverliezen ggz-aanbieders

De ggz-aanbieders waarschuwen voor grote verliezen. “Door de opeenstapeling van bovengenoemde aspecten stevenen veel ggz-instellingen af op miljoenenverliezen. Dat geldt ook voor instellingen die voorheen een gezonde exploitatie hadden.”

Weeffouten in zpm

De instellingen roepen de NZa op om de weeffouten te herstellen. De afspraak was immers dat de invoering van de nieuwe bekostiging ‘macroneutraal en zorgvuldig’ zou moeten plaatsvinden. Desnoods moet VWS daartoe een aanwijzing geven.

Gupta onderzoekt

Zover is het echter nog niet. De NZa laat Gupta onderzoek doen naar de problemen rond het zpm. Dat zal in december af zijn. Zorgverzekeraars hebben de garantie afgegeven dat er geen ggz-aanbieders failliet zullen gaan, aldus de Nederlandse ggz.

