Ict zorgprestatiemodel ggz nog steeds niet op orde

De elektronische patiëntendossiers in de ggz kunnen nog steeds niet allemaal alles wat zorgverzekeraars vragen. Zorgaanbieders weten niet of de geleverde zorg van dit jaar uiteindelijk vergoed gaat worden en of ze voldoen aan alle registratie-eisen.

De ict om het zorgprestatiemodel volledig door te voeren, is zes maanden nadat dit model is ingegaan nog steeds niet op orde. Aanbieders kunnen hun consulten wel registreren, maar sommige aanbieders kunnen nog niet declareren. Daar waar de declaraties inmiddels wel doorgevoerd kunnen worden, kunnen zorgverzekeraars de consulten nog niet overal crediteren. Zorgaanbieders weten dus niet of de gedeclareerde consulten vergoed gaan worden.

Nog niet declareren

Parnassia Groep gebruikt een combinatie van MQ (van Pinkroccade Health Care) en VIP-Live (van Topicus). “Alle consulten en dagen worden geregistreerd en aan het declareren wordt de komende tijd nog hard gewerkt om dat na de zomer mogelijk te maken.”

Dimence gebruikt USER van Avinty. Daarin kunnen ze nog niet declareren en factureren. Het is voor zorgverzekeraars dus ook niet mogelijk om de consulten te crediteren. USER heeft Dimence gezegd dat het waarschijnlijk eind 2022 geregeld is.

Avinty GGZ is met het epd USER marktleider in de ggz. 29 ggz-aanbieders zijn lid van Avinty’s gebruikersvereniging. In een reactie op de vraag of gebruikers van USER nu kunnen registreren, declareren en crediteren, schrijft het bedrijf: “Avinty brengt momenteel haar eerste klant live met een deel van de zpm-declaratie en ondersteunt de nieuwe wet- en regelgeving voor de ggz middels USER. Binnen de zpm-methodiek leidt de registratie nu tot een gigantische hoeveelheid prestaties die maandelijks aangeboden worden. Dit zorgt ervoor dat er meer ondersteunende software nodig is om dit werkproces goed te borgen. Avinty ervaart dat het moment van nieuwe software in gebruik nemen voor elke klant anders is en hierdoor ontstaat er een grijs gebied om te bepalen of de nieuwe software voldoende ondersteuning biedt om het nieuwe declaratieproces live te brengen. Op dit moment is Avinty bezig om in samenwerking met een klant en zorgverzekeraar de eerste declaraties te versturen.”

Zorgvraagtypering

Boven op de vertraging rondom declaratie en creditatie, moeten zorgaanbieders nu ook gegevens aanleveren bij de Nederlandse Zorgautoriteit die nog niet in alle epd-systemen mogelijk zijn. De NZa vraagt zorgaanbieders om de vragenlijst waarmee ze de zorgvraagtypering vaststellen, te registreren per 1 juli. Aanbieders dienen deze vragenlijsten per 1 november bij de NZa in te leveren.

Deze vraag stelt de NZa om de wachtlijsten korter te maken. De autoriteit schrijft: “Zorgvraagtypering moet op termijn duidelijk gaan maken welke groepen patiënten veel ggz-zorg nodig hebben, en bij welke groepen patiënten een lagere zorgintensiteit te verwachten is. Zorgvraagtypering onderbouwt daarmee welke zorg(intensiteit) past bij een groep patiënten met een bepaald zorgvraagtype. Ook in het gesprek tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar moet zorgvraagtypering een rol gaan spelen, zodat voldoende zorg voor complexe zorgvragen wordt ingekocht tegen een eerlijke vergoeding.”

Het is alleen nog niet in alle epd-systemen mogelijk om de zorgvraagtypering in te voeren. Parnassia Groep en Dimence kunnen dit wel in hun epd’s aangeven. Helen Dowling Instituut, een kleine ggz-aanbieder die werkt met epd-systeem Medicore (van Tenzinger) kan de vragenlijsten niet invoeren in het epd.

Na weken van onduidelijkheid zijn Medicore, de NZa en Helen Dowling Instituut overeengekomen dat ze de zorgvraagtypering niet hoeven te registreren totdat dit mogelijk is in het epd-systeem. Naar alle waarschijnlijkheid is deze functie beschikbaar in oktober.

De ict-leveranciers Pinkroccade Health Care, Topicus, en Medicore zijn ook benaderd voor een reactie, maar hebben niet gereageerd.