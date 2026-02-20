Groep ggz-organisaties gaat digitale assistent breed inzetten

Een groep ggz-instellingen, waaronder VNN, WNB, Reinier van Arkel, Breburg, MET ggz en Eleos, is gestart met organisatie-brede inzet van digitale assistenten om de administratieve belasting van behandelaren te verminderen.

In de geestelijke gezondheidszorg kan administratie naar schatting 30 tot 40 procent van de werktijd in beslag nemen, stellen de organisaties.

Met digitale ondersteuning worden registraties direct vastgelegd en worden terugkerende administratieve handelingen geautomatiseerd. “Dit leidt tot minder administratielast en meer tijd voor zorg. Door dit slim te doen leidt dit ook tot structurele efficiënte in het verdere administratieve proces (minder herstelwerk en automatisch afleiden van andere verplichte registraties)”, aldus de zorgaanbieders.

Door samen in een netwerk te ontwikkelen is versnelling mogelijk. De instellingen werken hierbij met de digitale assistent Luca, ontwikkeld door ValueCare. De komende maand zullen nieuwe instellingen zich voegen bij het netwerk.