Gijsbert van Herk vertrekt bij Humanitas

Gijsbert van Herk vertrekt bij ouderenzorgorganisatie Humanitas in Rotterdam. Hij is sinds 1 januari 2016 voorzitter van de raad van bestuur. Op 10 mei 2021 begint hij aan zijn nieuwe functie als bestuursvoorzitter bij woningcorporatie Staedion in Den Haag.

Dat laat Humanitas weten.

Humanitas

Van Herk heeft zich bij Humanitas bezig gehouden met het afmaken van de scheiding van wonen en zorg. Bij zijn aantreden in 2016 stonden alle verpleeghuizen van Humanitas onder toezicht. Zijn opdracht was om de zorgorganisatie op verschillende vlakken weer gezond te maken en in rustiger vaarwater te loodsen. Daarnaast was een stevige doorontwikkeling op kwaliteit nodig. De raad van toezicht laat weten dat dit na een aantal jaren van stevige veranderingen is gelukt waardoor Humanitas weer “een krachtige en betekenisvolle zorg- en welzijnsorganisatie in Rijnmond” is.

Van Herk heeft ook landelijke initiatieven geleid, waar onder ‘Extra handen voor de zorg’ en het zorgmanifest “isoleer het virus en niet de mensen” in samenwerking met het Humanistisch Verbond. In 2017 was hij met de Rijksbouwmeester en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving initiatiefnemer van www.prijsvraagwhocares.nl (Who Cares Community of Practice) waarbinnen door ontwerpers en professionals uit de domeinen wonen en zorg met bewoners, gemeenten en professionals gewerkt wordt aan nieuwe vormen van wonen en zorg. Van Herk werd in 2019 door Zorgvisie genomineerd als ‘Zorgmanager van het jaar’ . Eerder sleepte hij nominaties in de wacht als ‘influencer of the year’ en als ‘best presterende (leidinggevend) ambtenaar van Nederland’.

Staedion

Van Herk: “Het is eervol dat ik leiding mocht geven aan voorheen een van de grootste gemeentelijke organisaties in Nederland in Breda, vervolgens op het terrein van Zorg en Welzijn bij Humanitas en nu op het terrein van wonen en gebiedsontwikkeling bij Staedion. Daarmee wil ik aangeven betekenisvol te willen zijn en blijven binnen de publieke sector.”