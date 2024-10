Gipskamer OLVG start met houten ‘gips’

Elke dag voert de gipskamer van OLVG twee tot vier containers met gipsafval af. “Het afval bestaat uit synthetisch kunststof of polyester materiaal, wat niet afbreekt”, aldus het Amsterdamse ziekenhuis.

Beter en groener

Daarom is OLVG overgegaan op ‘gips’ van samengeperst hout. De Woodcast wordt geproduceerd door een Fins bedrijf, dat zelf bossen van snelgroeiende populieren kweekt. De houten variant kan tot twintig keer hergebruikt worden. “Handig, als bij controle van de patiënt het gips er tijdelijk af gaat.”

Het materiaal wordt verpakt in kartonnen doosjes, in plaats van de huidige plastic zakjes met aluminiumfolie bij traditioneel gips. Voor het aanbrengen van de Woodcast zijn water en handschoenen niet nodig. “De kwaliteit van Woodcast is niet anders dan dat van traditioneel gips. Er is alleen minder keuze in de kleuren van het gips”, aldus het OLVG. Wanneer de breuk genezen is, kan het eco-gips bij het groente, fruit- en tuinafval.