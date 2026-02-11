Skipr

Officieel sprake van griepepidemie

,

Het aantal mensen met griep is momenteel zo hoog dat er officieel sprake is van een epidemie. Het aantal gevallen zat een week geleden voor het eerst boven de grens die daarvoor is gesteld. Dat is nu voor de tweede week op rij en daardoor is de epidemie begonnen.

In de afgelopen week gingen 59 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Een week eerder waren het er 51. De grens voor een epidemie staat op 46 huisartsbezoeken per 100.000 mensen. Het uitroepen van een epidemie heeft geen directe gevolgen voor de gezondheidszorg.

Piek was vorig jaar hoger

De epidemie begint later dan vorig jaar. Toen was eind januari sprake van een epidemie. De piek lag vorig jaar ook hoger dan nu. Het hoogtepunt werd toen begin februari bereikt, met 118 huisartsbezoeken per 100.000 mensen. De epidemie was eind maart voorbij.

Voor een epidemie kijken onderzoekers niet alleen naar het aantal huisartsbezoeken, maar ze meten ook hoe vaak het griepvirus wordt aangetroffen in afgenomen monsters. Griepachtige klachten kunnen namelijk ook door andere ziekmakers worden veroorzaakt. In die monsters zien ze ook een toename van het griepvirus.

De meeste mensen met griep gaan niet naar de huisarts, maar er is altijd een minderheid van vooral kwetsbare mensen die dat wel doet. Daardoor kunnen deze cijfers een goede indruk geven van de verspreiding van griepvirussen.

Influenza

Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Na besmetting kunnen mensen last krijgen van hoesten, koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, keelpijn en spierpijn. De meeste mensen kunnen zelf uitzieken, maar sommige patiënten lopen risico. Dit zijn bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, mensen met een longziekte en mensen met diabetes. Volgens het RIVM overlijden jaarlijks ongeveer 4700 mensen aan de gevolgen van griep.

ANP

Volksgezondheid

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
