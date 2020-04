‘Groeiende onrust over vermindering wijkverpleging’

Onder mensen die zijn aangewezen op de wijkverpleging is groeiende onrust over het verminderen van de zorg als gevolg van de corona-uitbraak. Organisaties die opkomen voor patiënten, ouderen en mantelzorgers krijgen signalen “dat er eenzijdig, zonder goed overleg met de cliënt en betrokken mantelzorgers, besloten wordt om zorg te verminderen”, schrijven ze in een verontruste brief aan de Tweede Kamer.