Groen licht IZA-aanvraag Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) heeft goedkeuring gekregen van Zilveren Kruis en CZ voor zijn IZA-transformatieaanvraag en ontvangt een subsidie van 17 miljoen euro.

Beeld: fotomek/stock.adobe.com

AVL geeft aan te willen investeren in technologische en organisatorische vernieuwingen die de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoog houden.

Vier pijlers

Het transformatieplan richt zich op vier pijlers: ondersteunen van samen beslissen, doelmatige diagnostiek en gepersonaliseerde behandeling, zorg thuis waar het kan en verminderen van de registratielast, en processen automatiseren. Bijvoorbeeld via digitalisering, AI en robotisering.

Het ziekenhuis wil stevig inzetten op de digitale transformatie van zorg en onderzoek, met als doel: de zorg ontlasten, processen versnellen en kwaliteit verbeteren. Daarbij sluit het AVL aan bij de doelen van het IZA en “blijft het een koploper in innovatieve, mensgerichte kankerzorg”.

Oncologische zorg

Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur, laat weten: “De vraag naar oncologische zorg groeit. Deze goedkeuring stelt ons in staat om oncologische zorg nog beter te organiseren. Zodat we het groeiende aantal patiënten kunnen blijven helpen, maar ook aandacht hebben voor het werkplezier van onze zorgprofessionals.”