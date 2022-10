Grootschalig onderzoeksprogramma dementie van start

Eén op de vijf Nederlanders krijgt een vorm van dementie. Het is na kanker en hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Voor een doorbraak in de bestrijding van dementie én de zorg voor mensen met dementie werken onderzoekers intensief samen. Dit doen zij onder andere binnen het tienjarige Onderzoeksprogramma Dementie van ZonMw.

Onderzoeksprogramma Dementie

Binnen het programma gaan vier consortia met een eigen thema en focus aan de slag, waaronder risicoreductie en leefstijl, verbeterde diagnostiek, dementie onder jonge mensen en fundamenteel onderzoek naar onderliggende ziektemechanismen. Binnen de kaders van het thema Risicoreductie – Leven met dementie is al een consortium van start gegaan. Ook dit consortium wordt gevolgd binnen het Onderzoeksprogramma Dementie.

De consortia gaan voor het einde van het jaar van start. Een vijfde consortiumaanvraag is nog in behandeling. In de consortia wordt samengewerkt met zorgverleners, onderwijsinstituten, ervaringsdeskundigen, kennisinstituten en bedrijfsleven. Het onderzoeksprogramma is onderdeel van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).