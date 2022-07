Grootste personeelscrisis ooit bij Britse gezondheidsdienst

De Britse gezondheidsdienst NHS maakt de grootste personeelscrisis in zijn geschiedenis door, meldt een parlementscommissie. Aanhoudende onderbezetting vormt een ernstig risico voor de veiligheid van personeel en patiënten, zowel in de reguliere zorg als in de spoedeisende hulp, stelt de commissie in een rapport over de National Health Service.

Alleen al in Engeland heeft de NHS een tekort aan 12.000 ziekenhuisartsen en meer dan 50.000 verpleegkundigen en verloskundigen, schrijven de parlementsleden. In april stonden bijna 6,5 ​​miljoen patiënten op de wachtlijst voor een ziekenhuisbehandeling, een record. Het doel om binnen achttien weken behandeling aan te bieden is sinds 2016 niet gehaald.

Achterstand

Een overweldigende meerderheid van de medische professionals is van mening dat het met het huidige personeelsbestand niet lukt om de door de coronapandemie veroorzaakte achterstand weg te werken. De komende decennia zouden 475.000 extra mensen nodig zijn in de gezondheidssector en 490.000 in de zorg.

Inhuren lukt niet

Bij het inhuren van extra verpleegkundigen is wat vooruitgang geboekt, maar voormalig minister van Volksgezondheid Sajid Javid heeft zelf toegegeven dat het doel om 6000 extra huisartsen aan te nemen niet wordt gehaald ondanks beloften daartoe in het verkiezingsprogramma van de Conservatieve Partij. In een recente verklaring wees het Britse ministerie van Volksgezondheid op nieuw personeel dat het afgelopen jaar is aangenomen, waarin ook wordt verzekerd dat er meer medewerkers bij komen. (ANP)