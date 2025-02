Grote groei orgaan- en weefseldonaties

In 2024 doneerden 360 overledenen na overlijden minstens één orgaan. Dat zijn er 68 meer dan in 2023. Het aantal orgaandonoren is daarmee in 2024 flink gestegen, ziet de Nederlandse Transplantatie Stichting. De groei in het aantal orgaandonoren werd al in 2020 ingezet.

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) ziet dat verschillende factoren van invloed zijn op de groei, zoals innovaties en naar verwachting ook de gewijzigde Donorwet.

Orgaantransplantaties

In 2024 doneerden 360 mensen na overlijden een of meer organen voor transplantatie. Per donor waren dat gemiddeld 3 organen. Er vonden in Nederland 1.066 orgaantransplantaties plaats met organen van overleden donoren. Het aantal weefseldonoren steeg in 2024 met 232 meer donoren dan in 2023. Het ging in totaal om 2.775 overledenen die weefsels doneerden.

Naomi Nathan, directeur van de NTS, is blij met deze trend: “Meer mensen willen en kunnen doneren. Door de actieve donorregistratie is er van meer mensen duidelijk wat zij willen na hun overlijden, dat is belangrijk. En door medische innovaties kunnen steeds meer overledenen doneren.”

Donorwet

Elke inwoner van Nederland staat sinds 2021 in het Donorregister en wordt daarmee gevraagd een keuze te maken over orgaan- en weefseldonatie: actieve donorregistratie. Sindsdien steeg het aantal mensen met een ‘ja’-registratie. En kwam er een categorie bij: mensen die met toestemming in het Donorregister staan op basis van een ‘geen bezwaar’-registratie. Hiermee is de kans toegenomen dat patiënten met een orgaan of weefsel geholpen kunnen worden.

Innovatie

Zo leidde bij harttransplantaties perfusie, het spoelen van organen met een (zuurstofrijke) vloeistof, tot een verdubbeling van het aantal transplantaties. Van ongeveer 40 harttransplantaties per jaar tussen 2016 en 2021 naar 79 in 2024.

Nathan: “We zien dat door deze methode meer organen getransplanteerd kunnen worden. En doordat beter zichtbaar is wat de kwaliteit van een orgaan is, konden criteria van wie donor kan zijn verruimd worden.”