Grote prijzen voor virologen Bartenschlager en Lequime

De viroloog Ralf Bartenschlager krijgt een prijs van 35.000 euro voor zijn strijd tegen hepatitis C, de M.W. Beijerinck Virologie Prijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De wetenschapper onderzoekt nu ook coronavirussen. Zijn collega Sebastian Lequime ontvangt de Beijerinck Premie (25.000 euro) voor zijn onderzoek naar virusevolutie.

“Bartenschlagers werk staat aan de basis van alle huidige medicijnen tegen hepatitis C”, zegt de KNAW. “Om het virus in het lab op te kweken, ontwikkelde hij een methode die wetenschappers sindsdien gebruiken om hepatitis C te bestuderen en om antivirale middelen te testen. Dit leidde tot baanbrekende nieuwe benaderingen in de behandeling van chronische leverinfecties”, aldus de Akademie.

Onderzoek uitgebreid met corona

Bartenschlager bestudeert nu ook andere virussen, waaronder de coronavirussen. “Hij gebruikt de nieuwste beeldtechnieken om in kaart te brengen hoe deze virussen zich vermeerderen. Ook onderzoekt hij de wapenwedloop tussen virus en het afweersysteem van de gastheer. Verder onderzoekt hij hoe antivirale therapieën werken, en hoe gastheren resistent worden tegen deze therapieën”, stelt de KNAW.

Bartenschlager is hoogleraar en hoofd van de afdeling Moleculaire virologie van de Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Ook is hij hoofd van de divisie Virus-geassocieerde kanker van het German Cancer Research Center.

Sebastian Lequime, Assistant Professor aan het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen, zoekt in het erfelijk materiaal van virussen naar aanwijzingen die vertellen waar ze vandaan komen en hoe ze zich verspreiden. (ANP)