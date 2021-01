‘Grote regionale verschillen bij euthanasie in gemeenten’

De regionale verschillen rond euthanasie in gemeenten zijn groot. Het percentage sterfgevallen waar euthanasie aan voorafging, is in sommige gemeenten 25 keer zo groot als in andere. Dat is de uitkomst van onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen en de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Dat melden Nieuwsuur en Trouw.

De onderzoekers hebben de meest recente cijfers van 2017 gebruikt, toen in Nederland in 4,4 procent van de overlijdens euthanasie werd toegepast. De onderzoekers namen alle euthanasiegevallen mee die gemeld zijn door huisartsen. Om de gegevens niet herleidbaar te maken tot individuen, publiceren ze alleen gegevens over postcodegebieden. In het gebied rond Almere, postcodegebied 13, werd in 2017 het vaakst euthanasie toegepast: in 7,37 procent van alle sterfgevallen. Ook de hele kop van Noord-Holland staat in de top tien. Onderaan de lijst staat postcodegebied 91, met daarin Ameland, Schiermonnikoog en Dokkum. Daar ging aan slechts 2,15 procent van de sterfgevallen euthanasie vooraf.

Vier keer vaker

De verschillen tussen deze gebieden zijn een stuk kleiner dan op gemeenteniveau, maar nog altijd opvallend groot, vinden de onderzoekers. In Almere komt euthanasie van 2013 tot en met 2017 zo’n vier keer vaker voor dan rond Dokkum. “Als we dit onderzoek zouden doen bij andere medische ingrepen, zeg staaroperaties, moet je eerder denken aan een factor twee of anderhalf”, zegt gezondheidswetenschapper en medisch ethicus Stef Groenewoud in Nieuwsuur.

Religie

Groenewoud en ethicus Theo Boer wilden inzicht krijgen in waar deze verschillen vandaan komen. Volgens hen is uit de cijfers op te maken dat religie een rol speelt. De Biblebelt is een stuk lichter gekleurd. “Je ziet dat in het hele gebied Zeeland, Zuid-Holland, over de Veluwe naar het noordoosten van Nederland, euthanasie minder voorkomt”, zegt Groenewoud. (ANP)