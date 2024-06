Grotere huisartsenpraktijken gebruiken meer digitale zorg

De inzet van digitale zorgtoepassingen in de huisartsenpraktijk is ook in 2023 toegenomen. Vooral grotere praktijken zetten steeds vaker e-health in. Dat blijkt uit een enquête van het Nivel.

E-health-toepassingen zoals het e-consult, het online aanvragen van herhaalrecepten, de inzet van digitale ggz, het teleconsult en online afspraken inplannen worden inmiddels door minimaal driekwart van de praktijken aangeboden. Alle 406 deelnemende huisartsenpraktijken gaven aan gebruik te maken van ten minste één digitale zorgtoepassing in hun praktijk en zelfs 90 procent gebruikt vier of meer digitale toepassingen. Vooral het e-consult wordt dagelijks ingezet.

Variatie

Het gebruik van de onderzochte digitale toepassingen varieert tussen de praktijken. De groei is met name te zien in grotere praktijken en praktijken die aangesloten zijn bij een overkoepelende organisatievorm. Het gebruik van online afspraken, videobellen, telemonitoring en digitale ggz is lager in praktijken met relatief weinig patiënten.

Het Nivel zet jaarlijks een huisartsenpraktijkenenquête uit over het gebruik van digitale zorg. Zo’n 406 van de 4.800 huisartsen reageerden op de vragenlijst.