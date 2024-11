GUTS: Te weinig geld voor onderzoek chronische darmziekte

De financiering voor onderzoek naar chronische darmziekten blijft, volgens de artsen, ver achter bij die voor andere grote gezondheidsproblemen, zoals kanker of hart- en vaatziekten.

Campagne

Met hun eerste landelijke campagne zet stichting GUTS in op bewustwording en fondsenwerving. Bekende ambassadeurs zoals Daniël van Zweden, Lynn Quanjel, Ray Klaassens en Sanne Heijen delen hun steun en ervaringen via sociale media en video-interviews. Daarnaast worden ziekenhuizen en bedrijven actief betrokken om de campagne-boodschap te verspreiden en acties te organiseren op de werkvloer.

“Iedere donatie helpt”, zegt zegt Liesbeth Munster, arts en oprichter van Stichting GUTS. “Samen kunnen we patiënten de hoop teruggeven op een waardiger leven.” Donaties kunnen worden gedaan via www.stichtingguts.nl, waar ook meer informatie te vinden is over de impact van IBD en manieren om steun te betuigen.