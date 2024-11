HagaZiekenhuis, HMC en LUMC intensiveren samenwerking ouderenzorg

Het HagaZiekenhuis, HMC en LUMC hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de ouderengeneeskunde in de regio te verbeteren. De drie ziekenhuizen willen samen hun medische expertise van ouderengeneeskunde inzetten in de eerstelijnszorg, huisartsenpraktijken en verpleeghuizen.

“Het doel is om ouderen zoveel mogelijk thuis te helpen of hen alternatieve vormen van zorg te bieden”, vertelt Gerard-Jan Blauw, internist-ouderengeneeskunde in HMC. “Zij moeten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Dat kan het ziekenhuis zijn, maar zeker voor de oudere patiënt is dat niet altijd het geval.”

Multidisciplinaire ouderenzorg

De drie ziekenhuizen willen een uniforme aanpak in de multidisciplinaire aanpak, zowel binnen het ziekenhuis als erbuiten, voor het sterk groeiende aantal oudere patiënten. “Dit maakt het makkelijker om de zorg gezamenlijk vorm te geven en stelt ons in staat om efficiënter samen te werken met huisartsen, verpleeghuizen en specialisten ouderengeneeskunde. Doordat we gezamenlijk optrekken en dezelfde visie delen, dragen we bij aan regionale kennisuitwisseling. En kunnen we goede voorbeelden met elkaar delen”, aldus Ali Lahdidioui, internist-ouderengeneeskunde van het HagaZiekenhuis.

HagaZiekenhuis, HMC en LUMC

Door de kennis en ervaring van medisch specialisten ook buiten de ziekenhuismuren beschikbaar te stellen, hopen de ziekenhuizen de drukte binnen hun eigen muren te verminderen. En ligt de focus op het ontlasten van de eerste lijn en het voorkomen dat de zorg voor kwetsbare ouderen vastloopt. Frederiek van den Bos, internist-ouderengeneeskunde in LUMC: “Door deze samenwerking kunnen we nog beter de juiste innovatieve en medisch-specialistische zorg leveren aan hen die het hard nodig hebben, de ouderen met multimorbiditeit. Het LUMC is trots om samen met HMC en Haga deze zorg in de regio naar een hoger niveau te tillen.”