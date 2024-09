HagaZiekenhuis lijdt zwaar verlies, akkoord met banken

HagaZiekenhuis heeft vorig jaar een verlies geleden van 20,3 miljoen euro. Dat is voor de sector een van de grootste verliezen van de laatste jaren. Na langdurige gesprekken met banken en zorgverzekeraars is een akkoord bereikt over een ‘verbeterplan’ HagaVooruit!

© Nostagrams / stock.adobe.com

Door de overeenkomst kon vrijdag na maanden vertraging het jaarverslag over 2023 worden gedeponeerd. Belangrijke oorzaken voor de rode cijfers zijn de inflatie en de gestegen lonen. Een andere factor was dat kort na de defusie van de Reinier Haga Groep (RHG), waarvan het ziekenhuis deel uitmaakte, bleek dat de financiën ‘veel te optimistisch’ waren voorgesteld, aldus de raad van bestuur in het jaarverslag.

Grootste tegenvaller voor het Haagse ziekenhuis waren de Personeel niet in loondienst (PNIL)-kosten. Door de onzekere toekomst vertrokken vorig jaar veel Haga-medewerkers, vooral bij de vestiging van het voormalige LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Het gevolg was dat de PNIL-uitgaven vorig jaar niet uitkwamen op 4,5 miljoen euro, zoals begroot, maar op 25,2 miljoen euro.

Robuuste organisatie

“De komende jaren werkt het HagaZiekenhuis verder aan een robuuste en financieel gezonde organisatie”, laat de woordvoerder van het ziekenhuis weten: “Door anders, beter en slimmer te gaan werken, wil het ziekenhuis zorgprocessen nog beter laten aansluiten bij de vraag van de patiënt. Hoe het dat wil doen, is vastgelegd in het door de banken en verzekeraars goedgekeurde HagaVooruit!”

Een onderdeel van het verbeterplan is een nieuwe aansturing: de locaties in Den Haag en Zoetermeer worden sinds april al autonomer aangestuurd. Daarnaast worden de zorgprofielen van deze locaties gestroomlijnd. Medewerkers moeten zich ervan bewustzijn dat “het werk efficiënter moet met minder kosten voor bijvoorbeeld ondersteunend personeel”, aldus de woordvoerder: “Ze moeten ook kritischer zijn op de zorgregistratie van dbc’s en de OK’s efficiënter benutten.”

Het doel van HagaVooruit! is de prestaties in 2026 op het gemiddelde niveau van andere STZ-ziekenhuizen te brengen. Dat betekent een positief resultaat (EBITDA) van ongeveer 2 procent van de omzet. Daarvoor is een verbetering nodig van 35 miljoen euro per jaar. Met name de kosten moeten omlaag, onder meer door een vacaturestop en de aanstelling van een projectleider die de PNIL-uitgaven onder controle moet brengen.

Veel wisselingen

HagaZiekenhuis kende na de ontvlechting van RHG veel wisselingen in de raad van bestuur. Bestuursvoorzitter Peter van der Meer trad een jaar geleden aan voor Norbert Hoefsmit. Maart vorig jaar werd de cfo vervangen door Hans Turkesteen. Deze wordt na anderhalf jaar volgende maand weer vervangen door Vincent van Rijswijk. Hans Feenstra was interim-bestuurder in 2023. April dit jaar kwam Ilse van Stijn in de raad van bestuur.