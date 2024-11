Hago Zorg en delaware gaan strategisch partnerschap aan

Volgens Christoph Roubben, directeur capacityd® kunnen organisaties hun inkoop van hulpmiddelen verminderen met minimaal 10 en soms zelfs 40 procent dankzij efficiënte processen en track & trace-technologieën. Gevolg is dat er minder beheer en ouderhoud nodig is.

Voordelen

Delaware levert geavanceerde ict-oplossingen en diensten en begeleidt klanten bij hun zakelijke en digitale transformaties. Vebego is een internationaal familiebedrijf dat actief is in de facilitaire dienstverlening, zorg en publieke sector. De synergie tussen de procesoptimalisatiekennis van Vebego en de technologische expertise van delaware, gebundeld in capacityd®, biedt voordelen voor beide organisaties, aldus de partijen.