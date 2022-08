Verlies op zorgverzekeringen drukt winst Achmea

Het bedrijfsresultaat van Achmea is dit half jaar drie keer zo klein als vorig jaar over dezelfde periode. Dat komt door tegenvallende beleggingsopbrengsten en verlies op de zorgverzekeringstak.

Bestuursvoorzitter Achmea, Bianca Tetteroo: “De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels bijna zes maanden en de verwachting is niet dat er op korte termijn een oplossing komt. De economische omstandigheden zijn uitdagend. In het eerste halfjaar was sprake van hoge inflatie, een snelle stijging van de rente op de kapitaalmarkten en dalende aandelenkoersen. Daarnaast is de druk in de zorg onverminderd hoog door inhaalzorg door Covid-19, is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt en hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. Al deze omstandigheden hadden effect op onze bedrijfsvoering en de financiële resultaten in het eerste halfjaar.”

Resultaten eerste halfjaar

Het resultaat van Achmea over het eerste halfjaar van 2022 komt uit op €115 miljoen. Vorig jaar was het eerste halfjaarresultaat 362 miljoen euro. De beleggingsopbrengsten zijn vanwege de ontwikkeling van de financiële markten 170 miljoen euro lager dan over het eerste halfjaar van 2021. Daarnaast is er een lager resultaat op de zorgverzekeringsactiviteiten, onder meer vanuit hogere zorgkosten doordat de zorg weer volledig is opgestart, en omdat er geen aanvullende bijdrage meer is vanuit de catastroferegeling voor Covid-19.

Volgens Tetteroo is het onderliggende verzekeringsresultaat van een goed niveau en is de portefeuille in de breedte flink gegroeid. Er is commerciële groei bij Zorg, Schade & Inkomen, Oudedagsvoorzieningen en onze Internationale activiteiten. Hierdoor zijn de premie-inkomsten met ruim 1 miljard euro gegroeid.

Pensioenpremies

Begin mei kondigde Achmea de overname aan van de premiepensioeninstelling van ABN AMRO. Hiermee wil de verzekeraar “inspelen op de kansen die het nieuwe pensioenakkoord biedt” en versterkt hij zijn positie op de werkgeversmarkt door producten op het gebied van Oudedagsvoorzieningen.

Levensbestendig wonen

Vereniging Achmea, Rabobank en andere strategische partners werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de domeinen gezondheid, wonen en werken, mobiliteit en inkomen. Dit doen de partners bijvoorbeeld door levensloopbestendige woonruimte te ontwikkelen. Om aan de behoefte aan zorg en huisvesting te blijven voldoen, zijn zo’n 500.000 nieuwe levensloopbestendige woningen nodig. Met levensloopbestendige woningen kan de druk op de zorg en de mantelzorg verminderen en de doorstroming op de woningmarkt verbeteren.