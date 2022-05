Achmea en Zorg en Zekerheid grote winnaars, ASR verliezer van overstapseizoen

Het aantal verzekerden bij FBTO steeg met maar liefst 67,5 procent waardoor het marktaandeel van de verzekeraar van Achmea groeide van 1,5 procent naar 2,5 procent. Ook De Friesland (+9,9 procent) en Interpolis (+2,2 procent) van Achmea waren populair bij overstappers. Hierdoor groeide het aantal verzekerden bij Achmea van 4,8 miljoen naar 5,1 miljoen mensen en steeg het marktaandeel naar 29,3 procent.

Grote verzekeraars

Zorg en Zekerheid verwelkomde 12,5 procent meer verzekerden waardoor het marktaandeel groeide van 2,7 procent naar 3,1 procent. Hierdoor is de Leidse verzekeraar afgerond op een decimaal achter de komma net zo groot als ASR dat het aandeel zag dalen van 3,7 procent naar 3,1 procent.

Door het succes van Achmea bleef het marktaandeel van de grote vier verzekeraars ruwweg gelijk. Bij de andere grote drie, VGZ, CZ en Menzis, kromp het klantbestand. Opgeteld hebben Achmea, VGZ, CZ en Menzis 85,1 procent van de zorgverzekeringsmarkt in handen.

Honkvaste verzekerden

In totaal is 6,7 procent van de verzekerden overgestapt naar een nieuwe verzekeraar, vergelijkbaar met andere jaren. Als ook de wisselingen binnen dezelfde verzekeraar worden meegeteld, gaat het om 12,3 procent van de verzekerden. Relatief de meeste overstappers zijn te vinden in Utrecht, Zutphen en Almere. Nog altijd is twee derde van de verzekerden niet meer gewisseld van zorgverzekeraar sinds 2014.

Uit het overzicht van Vektis blijkt dat 13,1 procent van de verzekerden voor een hoger eigen risico heeft gekozen. Driekwart van deze groep kiest voor het hoogste vrijwillig eigen risico van 500 euro. De aanvullende verzekering is ondertussen weer minder populair geworden, na een korte opleving vorig jaar. 83,5 procent van de verzekerden koos voor een aanvullende verzekering, vaak voor mondzorg.

Opkomst combinatiepolis

Het aantal combinatiepolissen, waarbij een restitutiepolis wordt gecombineerd met een naturapolis, groeit samen met het aantal verzekerden dat daarvoor kiest. In 2022 is 20 procent van de polissen een combinatiepolis terwijl in 2021 dat nog 11,2 procent was. De meerderheid, zo’n driekwart, kiest nog voor een naturapolis.

Bijna 60 procent van de verzekerden kiest nog voor een collectieve verzekering, hoewel blijkt dat deze verzekeringen in de praktijk duurder zijn dan individuele verzekeringen. In een monitor zorgverzekeringen schreef de NZa eerder dat vooral ouderen en minima met een gemeentepolis flink meer betalen. Ook in de monitor van Vektis blijkt dat collectief verzekerden meer betalen. In 2022 betaalt een collectief verzekerde gemiddeld 1.513 euro per jaar, tegen 1.459 euro voor individueel verzekerden. De groep verzekerden met een collectieve verzekering neemt wel af. Zo zat in 2020 nog 63,5 procent van de verzekerden bij een collectief.