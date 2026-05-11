VGZ en CZ winnen tijdens overstapseizoen, Achmea verliest

Zorgverzekeraars VGZ en CZ hebben tijdens het vorige overstapseizoen het aantal verzekerden zien stijgen met respectievelijk 6,2 procent en 3,3 procent. Achmea (Zilveren Kruis) verloor juist 6,4 procent, blijkt uit informatie van Vektis.

VGZ groeide van 3,9 miljoen verzekerden naar 4,2 miljoen verzekerden. CZ ging naar 4 miljoen verzekerden. CZ scoorde vooral met Nationale Nederlanden. Dit merk groeide maar liefst 82,7 procent van 0,2 miljoen klanten naar 0,37 miljoen verzekerden.

Achmea zag 300.000 verzekerden vertrekken, maar is nog wel de grootste met 5 miljoen klanten. Menzis verloor een klein aantal verzekerden, maar blijft afgerond op 1,9 miljoen klanten.

Van de kleine zorgverzekeraars gingen er iets meer verzekerden naar DSW, ASR en Zorg en Zekerheid. EUCare en Salland, nu al de kleinste zorgverzekeraars, zagen het aantal verzekerden dalen met respectievelijk 7,7 procent van 8,8 procent.

Marktaandelen

Door het vertrek van de 300.000 verzekerden, daalde het marktaandeel van Achmea van 30 procent naar 28,2 procent. VGZ en CZ kwamen uit op respectievelijk 23,6 procent en 22,2 procent. Menzis daalde naar 10,7 procent. Volgend jaar neemt VGZ ONVZ over. Samen is hun marktaandeel nu 25,8 procent.

In totaal zijn in het overstapseizoen 1,1 miljoen verzekerden overgestapt, omgerekend 6,4 procent van de verzekerden. Dit is opnieuw lager dan een jaar eerder toen 7 procent van de verzekerden overstapten.