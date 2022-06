Halvering resultaat Reinier Haga Groep

De resultaten van het grootste niet-academische ziekenhuis zijn moeilijk te vergelijken met die van het jaar daarvoor, omdat de diverse steunregelingen voor covidzorg in beide jaren anders uitwerkten en omdat RHG in 2020 een eenmalige bedrag ontving bij de afwikkeling van eerdere zorgprestaties.

De onderlinge resultaten van de ziekenhuizen verschillen sterk. HagaZiekenhuis behaalde in 2021 de grootste omzet (552 miljoen euro), maar boekte daarmee slechts een resultaat van 900.000 euro. Het kleinere Reinier de Graaf Gasthuis boekte een veel hoger rendement met 11 miljoen euro. Het kleine LangeLand (omzet 151 miljoen euro) behaalde een resultaat van 700.000 euro.

Ontvlechting

De drie ziekenhuizen zijn al tweeënhalf jaar in gesprek over de ontvlechting van de mislukte fusie. In het jaarverslag staat dat de raad van bestuur “belangrijke stappen heeft gezet voor de ontvlechting”. Het datum van de formele defusie is in het verleden al enkele keren verplaatst. Nu gaat RHG uit van 1 januari 2023. Het is de bedoeling dat HagaZiekenhuis en LangeLand samen verdergaan.

Groot probleem bij het defusieproces is de zwakke financiële positie van LangeLand. Daarom wordt nog altijd gesproken met de banken. Ook uit de jaarcijfers blijkt dat het eigen vermogen van het Zoetermeerse ziekenhuis zwak is. Zo hebben HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf Gasthuis een eigen vermogen van rond 100 miljoen euro, bij LangeLand is dat slechts 2,7 miljoen.