Hartekamp Groep benoemt nieuwe toezichthouder

Wagner is voorzitter raad van bestuur van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) en hoogleraar Patiëntveiligheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC.

Cordula Wagner

Wagner heeft een achtergrond als fysiotherapeut en socioloog. Ze heeft uitgebreide ervaring in verschillende toezichthoudende functies binnen de gezondheidszorg, waaronder gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg, zelfstandige behandelcentra en een verzekeraar. Haar expertise ligt onder andere op het gebied van kwaliteitssystemen en kwaliteit van leven in zorginstellingen. Ze heeft ook onderzoek gedaan naar de implementatie en effecten van programma’s voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in de Nederlandse gezondheidszorg.

Hartekamp raad van toezicht

Paul Wormer, voorzitter raad van toezicht van Hartekamp: “De raad van toezicht en raad van bestuur van de Hartekamp Groep zijn verheugd over de komst van Cordula Wagner als nieuw lid van de raad van toezicht. Met haar ruime ervaring in toezichthoudende functies en diepgaande kennis op het gebied van kwaliteit van zorg, waaronder ook in de verstandelijk gehandicaptenzorg, is haar benoeming een waardevolle aanvulling voor de raad van toezicht.”