Vier miljard extra om zorgsalarissen te verhogen in 2024

In 2024 is er structureel 4 miljard euro extra beschikbaar voor de OVA-ruimte bij de huidige ramingen, schrijft minister Conny Helder. Voor 2023 gaat het om een bedrag van 3 miljard euro. Zij benadrukt opnieuw het standpunt van VWS dat het aan werkgevers en werknemers is om loonafspraken te maken.

Foto: jd-photodesign / stock.adobe.com

De overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) moet voor (semi)publieke sectoren zorgen dat de salarissen meestijgen met de inkomens in de private sector. Het percentage wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis cijfers die het Centraal Planbureau publiceert.

Onderzoek

“Deze grote ova-ruimte biedt de mogelijkheid voor sociale partners om te differentiëren in contractloonstijging tussen verschillende groepen en ook daarmee de lonen van de middengroep extra te laten stijgen”, schrijft de minister in antwoord op vragen van van de SP.

Zij laat onderzoek doen naare de actuele beloning in de zorg, ook in verhouding tot andere sectoren. Hierin wordt onder meer gekeken op werknemers met een MBO-opleiding uit de zorg stromen vanwege salarisoverwegingen of niet en naar welke sector zij uitstromen. In het najaar komt Helder met de uitkomsten van het onderzoek.

‘Zeer onverstandig’

Verder zou ze het “zeer onverstandig” vinden als de NVZ of een andere partij besluit uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) te stappen.

De minister reageert hiermee op uitlatingen van NVZ-voorzitter Ad Melkert. Die vertelt in februari aan Zorgvisie, voordat de nieuwe cao rondkwam, dat zonder bijdrage van zorgverzekeraars en de overheid voor hogere salarissen voor het personeel de ziekenhuizen geen geld meer hebben om de doelen uit het IZA en de Green Deal te halen. “Als ze niet bijdragen, leggen minister Kuipers en de zorgverzekeraars een bom onder het IZA en de Green Deal”, zei hij toen.

Helder benadrukt dat het oplossen van de toenemende zorgvraag, oplopende wachtlijsten, hoge werkdruk en de onder druk staande kwaliteit niet dichterbij worden gebracht als een partij uit het IZA zou stappen. Zij wijst er ook op dat aan het IZA middelen zijn gekoppeld om de transformatie voor partijen mogelijk te maken.

Nieuwe cao

Op 27 maart werd een cao afgesproken tussen de werkgevers en vakbonden voor het ziekenhuispersoneel. Met terugwerkende kracht krijgt het personeel per 1 februari een loonsverhoging van 5 procent. Op 1 december komt daar opnieuw 5 procent bij. Daarbij geldt een bodem van 150 euro per maand en een plafond van 300 euro voor de hogere loonschalen. Vervolgens komt er op 1 juni 2024 nog eens 5 procent meer bij voor werknemers met de laagste lonen. Werknemers in hogere schalen krijgen er dan 2 procent bij en 180 euro.

Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken dat ze met elkaar in overleg treden mocht de koopkrachtontwikkeling voor werkenden over 2024 duidelijk en in negatieve zin afwijken van de afgesproken salarisverhoging over dat jaar.